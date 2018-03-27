Ещё
Семак: против Франции ничью можно считать положительным результатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак: против Франции ничью можно считать положительным результатом 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи российской команды со сборной Франции. Матч состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. «В сборной Франции очень быстрые и техничные игроки, которые хорошо организованны. Это крепкая команда, которая не зря находится в лидерах мирового футбола. Уверен, что Станислав Саламович изучил соперника. Что касается Антуана Гризмана, то от любого сильного игрока команда в той или иной степени зависит. У нашего соперника много игроков высокого уровня не только в основном составе, но и на скамейке запасных.
Естественно, сегодня не только победу, но и ничью можно считать положительным результатом. Но сейчас для сборной России самое важное — качество игры.
Результат нужно смотреть именно через эту призму. Мы выступаем против соперников, которые выше нас уровнем. Такие матчи не идут команде во вред. Поражение от Бразилии дало много информации для тренерского штаба. Это была отличная возможность посмотреть на игроков против сильного соперника, оценить, как они действуют на своих позициях. Самые важные матчи начнутся в июне, а пока у сборной России есть время на подготовку. Мы будем ждать и верить в нашу сборную. Сегодня тоже желаю команде удачи», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
Черчесов: хотим забыть матч с Бразилией и реабилитироваться в игре с Францией Россия — Франция: за день до матча в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Пономарёв: сборная России старалась, но что сделаешь, если в обороне дыры?
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции137
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение