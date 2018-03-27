Семак: против Франции ничью можно считать положительным результатом

Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи российской команды со сборной Франции. Матч состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. «В сборной Франции очень быстрые и техничные игроки, которые хорошо организованны. Это крепкая команда, которая не зря находится в лидерах мирового футбола. Уверен, что Станислав Саламович изучил соперника. Что касается Антуана Гризмана, то от любого сильного игрока команда в той или иной степени зависит. У нашего соперника много игроков высокого уровня не только в основном составе, но и на скамейке запасных.

Естественно, сегодня не только победу, но и ничью можно считать положительным результатом. Но сейчас для сборной России самое важное — качество игры.