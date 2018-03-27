Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:3.

За россиян гол забил Федор Смолов на 68-й минуте. У Франции отличились Килиан Мбаппе на 40-й и 83-й минуте и Поль Погба на 49-й. Перед началом игры провели минуту молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Это был первый домашний поединок с французами за пределами Москвы. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года, а также встречи 1/8 финала, 1/2 финала и матч за третье место. На игре присутствовало 51165 зрителей.

Всего у СССР и России было 19 матчей против французов. Самый первый прошел В 1955 году в Москве и завершился вничью со счетом 2:2. Россияне одерживали победу шесть раз, потерпели шесть поражений, еще семь игр прошли с равным счетом. Последнюю победу над Францией национальная сборная одержада 5 июня 1999 года.

Следующие матчи сборная России проведет непосредственно перед чемпионатом мира. 30 мая россияне встретятся с австрийцами в Инсбруке, 5 июня пройдет матч с турками в Москве на стадионе «Динамо». В группе А вместе с Россией Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.