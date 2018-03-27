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Нойштедтер: сборной надо проводить больше времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ
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Нойштедтер: сборной надо проводить больше времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной России Роман Нойштедтер дал комментарии после товарищеского матча с командой Франции (1:3).
«Тяжело было играть. В французской сборной игроки высокого уровня, их все знают. Мы знаем, над чем нам нужно работать, будем готовиться к чемпионату мира. После игры тяжело что-то говорить.
Я первый раз играл в основном составе этой команды. На мой взгляд, нам нужно больше проводить времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ.
Готов ли сыграть в таком сочетании игроков на чемпионате мира? У нас есть время, так что просто готовимся. Надеюсь, все будут здоровы и приедут на следующий сбор.
На стадионе в Петербурге я впервые. Красивая и комфортная арена. Газон бывает и лучше, но хороший. В Турции лучше? Там погода другая», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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