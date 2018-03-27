Нойштедтер: сборной надо проводить больше времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ

Защитник сборной России Роман Нойштедтер дал комментарии после товарищеского матча с командой Франции (1:3).

«Тяжело было играть. В французской сборной игроки высокого уровня, их все знают. Мы знаем, над чем нам нужно работать, будем готовиться к чемпионату мира. После игры тяжело что-то говорить.

Я первый раз играл в основном составе этой команды. На мой взгляд, нам нужно больше проводить времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ.

Готов ли сыграть в таком сочетании игроков на чемпионате мира? У нас есть время, так что просто готовимся. Надеюсь, все будут здоровы и приедут на следующий сбор.