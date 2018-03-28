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Дешам: Гол вдохновил сборную России, но мы контролировали игру
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Дешам: Гол вдохновил сборную России, но мы контролировали игру 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уверенную победу своей команды в товарищеском матче со сборной России (3:1).
«У нас есть достаточно сил, чтобы создавать опасные моменты и доводить их до результата, как три забитых мяча сегодня. Я считаю это нашей сильной стороной.
Но всегда можно действовать лучше, как, например, в первом тайме, когда у нас были глупые потери мяча. Тем не менее, наш атакующий потенциал позволяет это компенсировать.
Мы используем разные системы, и это интересно. Конечно 4-4-2 другая схема, с большей опорой на центр. Мы можем играть по обеим системам, что здорово для нас.
На самом деле Гризманн не тренер, а игрок высокого уровня. Ему еще играть и играть, пусть продолжает. То, что он подсказывает партнерам, говорит о его большом опыте и том, что он лидер команды, по крайней мере в атаке.
Когда Россия забила гол, страха, что повторится матч с Колумбией, не было. Иногда в футболе что-то повторяется, а иногда — нет.
Для соперника этот гол был вдохновляющим моментом, россияне начали действовать более активно.
Но для нас это не представляло большой опасности. Мы продолжали вести игру, а затем забили гол, который дал нам окончательную уверенность в победе.
Смолов — очень хороший игрок, способный находиться на острие атаки, сохранять мяч, обострять игру. Я видел не так много его матчей, но думаю, что это очень качественный игрок.
Победа — это всегда коллективное действие. Как и обещал еще до матча с Колумбией, я дал сыграть всем футболистам.
Теперь мне предстоит проанализировать их игру и сделать окончательный выбор, как и моему коллеге Черчесову.
Погба играл очень командно, у него был качественный пас и креативность. Как и все, я многого от него жду и многого требую.
При сегодняшней схеме у него была возможность больше играть в нападении», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.
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