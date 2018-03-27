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Тренер французов Дешам опасался, что россияне сравняют счет
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Тренер французов Дешам опасался, что россияне сравняют счет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира провела в Санкт-Петербурге контрольный матч со сборной Франции. Французы добились победы с результатом 3:1.
Главный тренер победителей Дидье Дешам сообщил прессе, что его команда сыграла в свою силу и заслуженно победила. При этом у Дешама были опасения за исход встречи. «У нас всегда есть возможность создавать ситуации и доводить их до конца. Эти три гола — это наша сила. Но всегда можно действовать лучше. В первом тайме мы часто теряли мяч, это были глупые ситуации. Но мы можем быть опасны для соперника. Если честно, когда Россия забила гол и счет стал 2:1, появился страх, что сценарий пятницы повторится. Я не испугался, но в футболе иногда что-то повторяется, — сказал Дешам ТАСС. — Для команды соперника этот гол стал воодушевляющим моментом, но особой опасности мы не почувствовали».
Дидье Дешам отметил в российской команда нападающего Федора Смолова, который и забил единственный мяч в ворота французов. " Смолов может сохранять мяч, играет опасно. Я не видел всех его матчей, но я вижу, что он очень качественный игрок
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