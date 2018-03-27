Ещё
Черчесов оценил игру сборной России в матче против Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов оценил игру сборной России в матче против Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат игры своих подопечных против команды Франции в контрольном матче. Об этом сообщает ТАСС.
"Есть зрелищность, а есть результат. С Бразилией в первом тайме мы сдерживали атаки соперника, грамотно перемещались, а во втором начали атаковать, но пропустили три.
Сегодня с первых минут начали атаковать… Как только мы начинаем раскрываться в матче с такими командами, появляются проблемы", — заявил Черчесов.
Тренер добавил, что игра с французами сыграна намного качественнее, чем со сборной Бразилии.
"Вторую игру в качественном плане мы провели лучше, чем первую. Была бы сегодня не Франция, а соперник ниже уровнем, результат мог быть другим", — отметил он.
Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов оценил игру сборной России в матче против Франции Тренер сборной Франции назвал Смолова качественным игроком Миранчук заявил, что с командами Франции и Бразилии интересно играть
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции137
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение