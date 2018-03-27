Головин: неприятно осознавать, что вторую игру подряд Россия пропускает три мяча

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после товарищеского матча со сборной Франции (1:3).

«Это шаг вперёд по сравнению с матчем с Бразилией, потому что мы в этой игре много контролировали мяч, и это заставляло соперников больше бегать.

Нам неприятно осознавать, что мы пропускаем три мяча вторую игру. Мы будем над этим работать.

У нас был большой перерыв, и мы где-то могли подзабыть требования сборной, где-то — потерять игровые связи. Если бы у сборной было побольше дней вместе, мы бы играли лучше.