Головин: неприятно осознавать, что вторую игру подряд Россия пропускает три мяча 

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после товарищеского матча со сборной Франции (1:3).
«Это шаг вперёд по сравнению с матчем с Бразилией, потому что мы в этой игре много контролировали мяч, и это заставляло соперников больше бегать.
Нам неприятно осознавать, что мы пропускаем три мяча вторую игру. Мы будем над этим работать.
У нас был большой перерыв, и мы где-то могли подзабыть требования сборной, где-то — потерять игровые связи. Если бы у сборной было побольше дней вместе, мы бы играли лучше.
Общий счёт 6:1 ни в коем случае в уныние не вгоняет и не будет вгонять. Мы будем стараться играть на своём максимуме и играть в футбол так, как играли сегодня — не боясь. А там уже будь что будет», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.