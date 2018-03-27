Ещё
Головин: неприятно осознавать, что вторую игру подряд Россия пропускает три мяча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головин: неприятно осознавать, что вторую игру подряд Россия пропускает три мяча 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после товарищеского матча со сборной Франции (1:3).
«Это шаг вперёд по сравнению с матчем с Бразилией, потому что мы в этой игре много контролировали мяч, и это заставляло соперников больше бегать.
Нам неприятно осознавать, что мы пропускаем три мяча вторую игру. Мы будем над этим работать.
У нас был большой перерыв, и мы где-то могли подзабыть требования сборной, где-то — потерять игровые связи. Если бы у сборной было побольше дней вместе, мы бы играли лучше.
Общий счёт 6:1 ни в коем случае в уныние не вгоняет и не будет вгонять. Мы будем стараться играть на своём максимуме и играть в футбол так, как играли сегодня — не боясь. А там уже будь что будет», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат.com: последние новости
Черчесов: хотим забыть матч с Бразилией и реабилитироваться в игре с Францией Россия — Франция: за день до матча в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Пономарёв: сборная России старалась, но что сделаешь, если в обороне дыры?
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение