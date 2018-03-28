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Головин: поражения России в контрольных матчах в уныние не вгоняют
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Головин: поражения России в контрольных матчах в уныние не вгоняют 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин подвел итоги контрольного матча с национальной командой Франции, в котором россияне потерпели поражение со счетом 1:3.
"Это шаг вперед по сравнению с матчем с Бразилией. В какие-то моменты мы реально неплохо играли и заставляли нервничать французов. Где-то показалось, что могли сравнять счет. Нам самим неприятно, что мы второй матч подряд пропускаем три мяча, будем работать над этим и в будущем исправим ситуацию", — цитирует Головина Sport24.ru.
Он также поддержал своего партнера по сборной нападающего Антона Заболотного, который выразил мнение, что российской команде нужно больше времени для налаживания игровых связей.
"Мы давно не собирались вместе, где-то подзабыли игровые связи, наставления тренеров. В уныние последние результаты сборной не вгоняют. Все вместе мы должны работать, чтобы в будущем играть лучше", — сказал Головин.
Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.
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