Головин: поражения России в контрольных матчах в уныние не вгоняют

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин подвел итоги контрольного матча с национальной командой Франции, в котором россияне потерпели поражение со счетом 1:3.

"Это шаг вперед по сравнению с матчем с Бразилией. В какие-то моменты мы реально неплохо играли и заставляли нервничать французов. Где-то показалось, что могли сравнять счет. Нам самим неприятно, что мы второй матч подряд пропускаем три мяча, будем работать над этим и в будущем исправим ситуацию", — цитирует Головина Sport24.ru.

Он также поддержал своего партнера по сборной нападающего Антона Заболотного , который выразил мнение, что российской команде нужно больше времени для налаживания игровых связей.

"Мы давно не собирались вместе, где-то подзабыли игровые связи, наставления тренеров. В уныние последние результаты сборной не вгоняют. Все вместе мы должны работать, чтобы в будущем играть лучше", — сказал Головин.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.