Денис Черышев: впереди у сборной всё будет лучше, мы можем прибавить

Полузащитник сборной России Денис Черышев дал комментарий после товарищеского матча со сборной Франции (1:3).

«У команды появилось больше моментов, но французы — игроки высокого класса. Оба наших соперника — очень квалифицированные, против них всегда тяжело на их половине поля. Мы можем прибавить, в нашей сборной очень квалифицированные футболисты. Впереди будет лучше. Нужно работать.

Я сегодня вышел на своей позиции. Как скажет тренер, там и буду выходить. Буду выполнять его требования.

Гол сборной России важен. Забивать таким соперникам всегда важно. Федя сегодня хорошо забил. Надеюсь, это не последний его гол, и он будет часто забивать таким командам.

Хорошо, что мы играли с такими командами. Игры с грандами полезны. Мы должны делать выводы. Мы совершаем ошибки, и от нас зависит, будем ли совершать их дальше. Можно было играть против лёгких соперников, но мы бы не были готовы к таким матчам. Улучшать свою игру нужно во всех компонентах, но даже если бы мы победили, я ответил бы то же самое. Нужно смотреть видео и разбирать ошибки.

Чувствуется приближение чемпионата мира. Люди хотят. Чувствуется поддержка, хотим показать хорошую игру и результат. Все игры будут тяжёлыми, так что надо будет готовиться ко всем соперникам.