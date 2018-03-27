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Денис Черышев: впереди у сборной всё будет лучше, мы можем прибавить
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Денис Черышев: впереди у сборной всё будет лучше, мы можем прибавить 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Полузащитник сборной России Денис Черышев дал комментарий после товарищеского матча со сборной Франции (1:3).
«У команды появилось больше моментов, но французы — игроки высокого класса. Оба наших соперника — очень квалифицированные, против них всегда тяжело на их половине поля. Мы можем прибавить, в нашей сборной очень квалифицированные футболисты. Впереди будет лучше. Нужно работать.
Я сегодня вышел на своей позиции. Как скажет тренер, там и буду выходить. Буду выполнять его требования.
Гол сборной России важен. Забивать таким соперникам всегда важно. Федя сегодня хорошо забил. Надеюсь, это не последний его гол, и он будет часто забивать таким командам.
Хорошо, что мы играли с такими командами. Игры с грандами полезны. Мы должны делать выводы. Мы совершаем ошибки, и от нас зависит, будем ли совершать их дальше. Можно было играть против лёгких соперников, но мы бы не были готовы к таким матчам. Улучшать свою игру нужно во всех компонентах, но даже если бы мы победили, я ответил бы то же самое. Нужно смотреть видео и разбирать ошибки.
Чувствуется приближение чемпионата мира. Люди хотят. Чувствуется поддержка, хотим показать хорошую игру и результат. Все игры будут тяжёлыми, так что надо будет готовиться ко всем соперникам.
В Испании мне пока не приходилось отвечать на вопросы о чемпионате мира. В команде не обращают внимание на то, что некоторые страны не будут отправлять чиновников на мундиаль», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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