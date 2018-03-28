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Эксперт обратил внимание на проблемы сборной России в обороне
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Эксперт обратил внимание на проблемы сборной России в обороне 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что ошибки Владимира Граната и Романа Нойштедтера в матче со сборной Франции указывают на проблемы в игре национальной команды в обороне. Слова специалиста приводит Sport24.ru.
"Я бы не стал говорить по персоналиям, но те ошибки, которые допустили Гранат и Нойштедтер, это показатель того, что у нас не все хорошо в обороне", — заявил Игнатьев.
Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.
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