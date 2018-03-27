Ещё
Черчесов нашел объяснение поражению от Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов нашел объяснение поражению от Франции 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что уровень игры его команды в товарищеском матче с Францией позволил бы победить более слабого соперника. Слова специалиста передает «Чемпионат».
«Не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, поэтому мы старались побольше атаковать — в нашей группе на чемпионате мира таких команд не будет. Если после матча в Москве качество игры нас не устроило, то сегодня мы сыграли лучше. Если бы против нас играла не такая сильная сборная, то результат при такой игре мог быть другим», — заявил Черчесов.
Специалист заявил, что ему не в чем упрекнуть футболистов. «Сегодня у нас был лучше выход в атаку, лучше держали мяч. Мы лучше сегодня открывались, по-моему, это так», — подчеркнул Черчесов.
Ранее 27 марта сборная России проиграла команде Франции со счетом 1:3. Встреча прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Она началась с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове.
В предыдущей товарищеской встрече команда Черчесова проиграла бразильцам со счетом 0:3. Перед стартом чемпионата мира россияне также сыграют с Австрией и Турцией.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение