Матюиди: сборная Франции осознаёт, что есть моменты, над которыми надо работать 

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал победу над командой России (3:1) в товарищеском матче.
«Я доволен игрой. Самое главное, что сегодня нам удалось добыть победу. Но всё же есть моменты в нашей игре, над которыми ещё предстоит работать. Мы это осознаём. Всё же дело идёт к концу сезона во многих лигах. Ребята подустали.
Из негативных моментов: мы оставляли много игрового пространства, но не страшно. Выездной матч, хороший опыт перед чемпионатом мира. Внутри команды обсудили все свои ошибки и недочёты. Будем готовиться к ЧМ-2018, а там посмотрим», — передают слова Матюиди корреспонденты «Чемпионата» Ирина Белкина и Дарья Тубольцева.