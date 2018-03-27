Ещё
Матюиди: сборная Франции осознаёт, что есть моменты, над которыми надо работать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матюиди: сборная Франции осознаёт, что есть моменты, над которыми надо работать 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал победу над командой России (3:1) в товарищеском матче.
«Я доволен игрой. Самое главное, что сегодня нам удалось добыть победу. Но всё же есть моменты в нашей игре, над которыми ещё предстоит работать. Мы это осознаём. Всё же дело идёт к концу сезона во многих лигах. Ребята подустали.
Из негативных моментов: мы оставляли много игрового пространства, но не страшно. Выездной матч, хороший опыт перед чемпионатом мира. Внутри команды обсудили все свои ошибки и недочёты. Будем готовиться к ЧМ-2018, а там посмотрим», — передают слова Матюиди корреспонденты «Чемпионата» Ирина Белкина и Дарья Тубольцева.
Чемпионат.com: последние новости
Черчесов: хотим забыть матч с Бразилией и реабилитироваться в игре с Францией Россия — Франция: за день до матча в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Пономарёв: сборная России старалась, но что сделаешь, если в обороне дыры?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение