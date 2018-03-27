Матюиди: сборная Франции осознаёт, что есть моменты, над которыми надо работать

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал победу над командой России (3:1) в товарищеском матче.

«Я доволен игрой. Самое главное, что сегодня нам удалось добыть победу. Но всё же есть моменты в нашей игре, над которыми ещё предстоит работать. Мы это осознаём. Всё же дело идёт к концу сезона во многих лигах. Ребята подустали.