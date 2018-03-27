Денис Черышев: Черчесов — требовательный, такой тренер нужен команде

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче со сборной Франции (1:3).

«Так бывает. Будем работать дальше и двигаться вперёд. Постарался сегодня выйти, изменить игру. Не получилось. Очень рад, что приехал на эти сборы. Буду работать, чтобы вернуться на чемпионат мира в сборную. В сборной очень хорошие ребята, атмосфера. Команда не уступает прошлым созывам.

На тренировках пробовался на разных позициях, но я готов сыграть там, где скажет тренер. Черчесов мне очень понравился, очень требовательный. Такой тренер нужен в команде.