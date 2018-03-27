Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче со сборной Франции (1:3).
«Так бывает. Будем работать дальше и двигаться вперёд. Постарался сегодня выйти, изменить игру. Не получилось. Очень рад, что приехал на эти сборы. Буду работать, чтобы вернуться на чемпионат мира в сборную. В сборной очень хорошие ребята, атмосфера. Команда не уступает прошлым созывам.
На тренировках пробовался на разных позициях, но я готов сыграть там, где скажет тренер. Черчесов мне очень понравился, очень требовательный. Такой тренер нужен в команде.
Сейчас мы должны всей страной идти вперёд к чемпионату мира, чтобы болельщики наслаждались игрой. Французы футболисты высшего класса, мы должны учиться и повышать свой уровень. Играя в чемпионате России, это можно делать. Со здоровьем все хорошо. Стадион отличный, душно мне не было", — передает слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.