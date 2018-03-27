Уго Льорис: Чемпионат мира — отличная возможность для Смолова показать свои способности

— Сборная России впечатлила командной игрой. Нужно смотреть не на счет, а на их выступление. Нам было нелегко контролировать мяч в таком матче, потому что соперники хорошо обороняются, уходят глубоко к своим воротам. Они отлично понимают схему 3-5-2. Сегодня свою роль сыграли индивидуальные качества, что и помогло выиграть.

— У вас был отличный сейв в моменте с ударом Смолова. Что думаете об этом игроке? — Он очень хороший игрок. Это один из тех, на кого мы должны увидеть на Кубке мира. Я немного изучал его по видео. Он меня впечатлил своим движением, активностью. Федор прекрасно двигался в моменте с голом, там еще был отличный кросс, и он прекрасно его замкнул. Он поможет сборной на чемпионате мира.

— К нему был интерес от «Вест Хэма». Мог бы Смолов играть в Англии? — Думаю, у него есть все качества, чтобы играть в сильной команде. Ему надо лишь идти вперед и сохранять веру. Чемпионат мира — отличная возможность для Смолова показать свои способности. Я желаю сборной России всего наилучшего на этом турнире, — приводит слова Льориса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России уступила Франции со счетом 1:3. В составе французов дубль на счету Килиана Мбаппе, еще один гол со штрафного забил Поль Погба . Россияне ответили точным ударом Федора Смолова. «Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.

В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.

Перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.