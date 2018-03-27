Денис Черышев — о бойкоте стран ЧМ: «Не обращаем внимание на это»

Полузащитник сборной России Денис Черышев после поражения в товарищеском матче от Франции (1:3) отметил, что команда не обращает внимания на разговоры о бойкотах чемпионата мира другими странами.

— Четыре матча с топ-соперниками провела сборная, насколько это полезно?

— Конечно полезно. Мы должны делать выводы, мы совершаем ошибки. А будем мы делать их и дальше — это зависит от того, как будем работать. Но если мы играли бы с другими командами, то не были бы настолько готовы к таким сборным, как Франция или Бразилия. Хорошо, что сыграли с ними.

— Прогресс в игре сборной есть?

— Сегодня команда смотрелась лучше. Было больше моментов у нас.

— Чувствуете приближение ЧМ, играя на стадионах, которые его примут?

— Конечно. Болельщики хотят смотреть, ходят на матчи. Мы чувствуем поддержку.

— Многие страны говорят о бойкоте ЧМ. Насколько это важно для сборной?

— Мы не обращаем внимание на это. ( Игорь НОВИКОВ

Трансляция матча Россия — Франция