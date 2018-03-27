Ещё
Денис Черышев — о бойкоте стран ЧМ: «Не обращаем внимание на это»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Денис Черышев — о бойкоте стран ЧМ: «Не обращаем внимание на это» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Полузащитник сборной России Денис Черышев после поражения в товарищеском матче от Франции (1:3) отметил, что команда не обращает внимания на разговоры о бойкотах чемпионата мира другими странами.
— Четыре матча с топ-соперниками провела сборная, насколько это полезно?
— Конечно полезно. Мы должны делать выводы, мы совершаем ошибки. А будем мы делать их и дальше — это зависит от того, как будем работать. Но если мы играли бы с другими командами, то не были бы настолько готовы к таким сборным, как Франция или Бразилия. Хорошо, что сыграли с ними.
— Прогресс в игре сборной есть?
— Сегодня команда смотрелась лучше. Было больше моментов у нас.
— Чувствуете приближение ЧМ, играя на стадионах, которые его примут?
— Конечно. Болельщики хотят смотреть, ходят на матчи. Мы чувствуем поддержку.
— Многие страны говорят о бойкоте ЧМ. Насколько это важно для сборной?
— Мы не обращаем внимание на это. (Игорь НОВИКОВ)
Трансляция матча Россия — Франция
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "После матча с Бразилией было семиминутное собрание. После таких игр надо поговорить" Товен не сыграет со сборной России из-за травмы Андрей Шевченко: "Я доволен игрой сборной Украины"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение