Полузащитник сборной России Денис Черышев после поражения в товарищеском матче от Франции (1:3) отметил, что команда не обращает внимания на разговоры о бойкотах чемпионата мира другими странами.
— Четыре матча с топ-соперниками провела сборная, насколько это полезно?
— Конечно полезно. Мы должны делать выводы, мы совершаем ошибки. А будем мы делать их и дальше — это зависит от того, как будем работать. Но если мы играли бы с другими командами, то не были бы настолько готовы к таким сборным, как Франция или Бразилия. Хорошо, что сыграли с ними.
— Прогресс в игре сборной есть?
— Сегодня команда смотрелась лучше. Было больше моментов у нас.
— Чувствуете приближение ЧМ, играя на стадионах, которые его примут?
— Конечно. Болельщики хотят смотреть, ходят на матчи. Мы чувствуем поддержку.
— Многие страны говорят о бойкоте ЧМ. Насколько это важно для сборной?
— Мы не обращаем внимание на это. (Игорь НОВИКОВ)
Трансляция матча Россия — Франция