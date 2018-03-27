Гол Смолова не спас сборную России от поражения в матче с Францией 

Сборная России по футболу уступила национальной команде Франции. Товарищеский матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. За пять минут до конца первого тайма Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперед. В начале второго тайма Поль Погба эффектным ударом реализовал штрафной удар, удвоив преимущество французов. На 68-й минуте Федор Смолов с передачи Игоря Смольникова отправил мяч в сетку ворот оппонента. Тем не менее, последнее слово осталось за сборной Франции. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль, поставив окончательную точку в матче. Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче следующим образом: «Видите, как бывает: есть качество игры, а есть результат. После игры с Аргентиной было много критики, что мы плохо действовали в атаке. Сегодня с первых минут мы начали играть в атаку и пропустили трижды. Если после матча с Бразилией в Москве нас не устроило качество игры, то сегодня мы выглядели лучше. Если бы против нас играла не такая сильная команда, то при такой игре мы могли бы получить другой результат», — сказал Черчесов.