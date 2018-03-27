Юго Ллорис: «Меня впечатлила игра сборной России»

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис после победы над Россией (3:1) в товарищеском матче заявил, что впечатлен игрой соперника. По словам вратаря, его команда выиграла за счет индивидуального мастерства.

— Что скажете об игре?

— Сборная России впечатлила меня. Нужно смотреть не на итоговый счет, а на командное взаимодействие. Играть сегодня было сложно, мы прилагали большие усилия, чтобы контролировать мяч. Россия отлично играет по схеме 3-5-2, но, к счастью для нас, сегодня мы смогли победить за счет индивидуального превосходства отдельных игроков. ( Егор БЫЧКОВ

Россия — Франция