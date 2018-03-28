Константин Рауш: «После матча с Францией Черчесов сказал, что сыграли неплохо» 

Защитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с Францией (1:3) отметил, что соперник использовал каждый свой шанс. По его словам, после перерыва россияне играли здорово.
— Это очень сильный соперник, но мы показали хорошую игру, — приводит ТАСС слова Рауша. — Мы играли агрессивно, не боялись, просто французы использовали каждый шанс, там игроки мирового уровня. После перерыва мы играли здорово, могли сравнять, но нужно использовать свои возможности.
После игры Станислав Саламович Черчесов говорил, что мы сыграли неплохо. Он нас хорошо настроил на обе игры. Думаю, мы хотим в будущем еще сыграть с такой командой.
Россия — Франция