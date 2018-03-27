Пономарёв: сборная России старалась, но что сделаешь, если в обороне дыры?

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Франции (1:3). «Сегодня наши футболисты старались. Претензии им за сегодняшнюю игру предъявить нельзя, но мастерства всё равно мало. Французы на полторы головы выше.

Наши футболисты играют в пас ради паса, противно смотреть. Смольников один хороший пас сделал — и забили гол. Лунёв первый тайм хорошо отстоял, но что сделаешь, если в обороне такие дыры?

У нашей сборной нет наигранных комбинаций. Я не видел, чтобы они хоть раз сыграли в стенку, как это делала сборная Франции. После полезной игры Головина в матче с „Лионом“ в матчах со сборными Бразилии и Франции он себя никак не проявил», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.