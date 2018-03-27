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Сборная Египта проиграла Греции, Дания и Чили сыграли вничью
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Сборная Египта проиграла Греции, Дания и Чили сыграли вничью 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Египта, соперник России на групповом этапе чемпионата мира — 2018, проиграла Греции в товарищеском матче. Встреча прошла в Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу греков. Единственный гол на 29-й минуте забил Николаос Карелис.
В других товарищеских матчах дня Швейцария разгромила Панаму (6:0), Черногория и Турция сыграли вничью (2:2), Венгрия проиграла Шотландии (0:1), Дания и Чили разошлись миром (0:0), Тунис переиграл Коста-Рику (1:0), Сенегал и Босния и Герцеговина не выявили победителя (0:0), а Кот-д'Ивуар был сильнее Молдавии (2:1).
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