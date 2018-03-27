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Заболотный объяснил причину проигрыша сборной России
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Заболотный объяснил причину проигрыша сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о том, что команде нужно время для того, чтобы сыграться. Об этом сообщает ТАСС.
"Счет этих матчей с Бразилией и Францией ни о чем не говорит, в нашу сторону всегда есть какая-то критика, и это все время будет. Это нормально, каждый должен с этим справляться, как профессионал", — заявил футболист.
Заболотный отметил, что команде нужно лучше сыграться, а для этого потребуется время.
"Когда будет более длительный сбор — будет, надеюсь, другой результат", — добавил он.
Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.
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