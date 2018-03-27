Заболотный объяснил причину проигрыша сборной России

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о том, что команде нужно время для того, чтобы сыграться. Об этом сообщает ТАСС.

"Счет этих матчей с Бразилией и Францией ни о чем не говорит, в нашу сторону всегда есть какая-то критика, и это все время будет. Это нормально, каждый должен с этим справляться, как профессионал", — заявил футболист.

Заболотный отметил, что команде нужно лучше сыграться, а для этого потребуется время.

"Когда будет более длительный сбор — будет, надеюсь, другой результат", — добавил он.

Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.