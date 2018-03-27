Сборная Беларуси обыграла Словению, Швеция проиграла Румынии

Сборная Беларуси одержала победу над командой Словении в товарищеском матче. Встреча прошла в Любляне на стадионе «Стожице» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.