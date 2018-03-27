Сборная Беларуси обыграла Словению, Швеция проиграла Румынии 

Сборная Беларуси одержала победу над командой Словении в товарищеском матче. Встреча прошла в Любляне на стадионе «Стожице» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Голами в составе белорусской команды отличились Максим Скавыш и Антон Сарока.
Сборная Швеции с минимальным счётом проиграла Румынии — 0:1. Единственный гол в составе победителей забил Дорин Ротариу.
Наконец, сборная Австрии разгромила Люксембург — 4:0. Голы у австрийцев на счету Марко Арнаутовича, Флориана Гриллича, Михаэля Грегорича и Луиса Шауба.