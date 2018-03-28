Льорис: «Россияне впечатлили меня своей командной игрой»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился впечатлениями от победы над командой России в товарищеском матче, а также отметил форварда соперников Фёдора Смолова

— Россияне впечатлили меня своей командной игрой. Не стоит судить об этом матче по счёту, стоит говорить о том, какую игру показал наш противник. Контролировать мяч в таком матче было непросто, соперник хорошо защищался. Они прекрасно понимают систему 3-5-2. Благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков нашей команды, мы смогли сделать результат.

— Что можете сказать персонально о Фёдоре Смолове?

— Он очень хороший игрок. Думаю, что это один из тех футболистов, которых мы должны увидеть на чемпионате мира. Я уже смотрел за тем, как Смолов играет, на видео, но он смог немного удивить меня на поле своим движением, своими возможностями. Фёдор забил отличный мяч, прекрасно перемещался по полю. Ещё был отличный кросс, который он хорошо замкнул.

— К нему проявлял интерес «Вест Хэм». Как вы думаете, смог бы Смолов заиграть в Англии?

— Да, думаю, у него есть всё, чтобы играть в больших командах. Ему нужно просто продолжать работать и верить в себя. Чемпионат мира — отличная возможность для него, чтобы проявить лучшие качества. Желаю сборной России всего наилучшего на этом турнире.