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Словения — Беларусь — 0:2 (обзор)
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Словения — Беларусь — 0:2 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Беларуси обыграла национальную команду Словении.
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