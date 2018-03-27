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Матуиди: «Матч с Россией позволил нам обнаружить наши сильные и слабые стороны»
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Матуиди: «Матч с Россией позволил нам обнаружить наши сильные и слабые стороны» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Франции Блейз Матуиди дал свою оценку товарищеской игре со сборной России.
"Эти два матча [против России и Колумбии] показали, что нам еще есть куда расти и в плане игры, и в плане настроя на матч. Надеюсь, сегодняшняя игра поможет нам в этом. Да, у нас достаточно много молодых игроков, но, когда ты играешь на международном уровне, об этом надо забыть. Опять же, повторю, мы осознаем, что в нашей игре, как в обороне, так и в нападении, далеко еще не все гладко, мы часто оставляли свободные зоны в обороне. Но у нас еще остается время [до чемпионата мира], чтобы поработать над этим", — сказал Матуиди в интервью после игры.
Матчи с топ-сборными завершились для России двумя поражениями — 0:3 от бразильцев и 1:3 от французов. На последнем сборе Россия проведёт две товарищеские встречи: с Австрией и Турцией.
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