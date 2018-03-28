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Германия — Бразилия — 0:1 (обзор)
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Германия — Бразилия — 0:1 (обзор)
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
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Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборная Бразилии минимально обыграла национальную команду Германии.
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