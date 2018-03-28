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Сборная Англии сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче
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Сборная Англии сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 28 марта. Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Италии со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Лондоне.
В составе хозяев забитым мячом отметился Джейми Варди (26-я минута), у гостей с пенальти отличился Лоренцо Инсинье (87).
На чемпионате мира 2018 года сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса. Сборная Италии на турнир пробиться не смогла, в стыковых матчах уступив шведам.
Перед чемпионатом мира сборная Англии проведет еще два товарищеских матча. 2 июня команда встретится с нигерийцами, 7 июня — с костариканцами.
В других матчах сборные Австралии и Колумбии сыграли вничью (0:0), сборная Марокко обыграла команду Узбекистана — 2:0, сборная Сербии с тем же счетом одержала победу над командой Нигерии.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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