Ещё
Сборная Аргентины повторила личный антирекорд, проиграв Испании со счётом 1:6
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Аргентины повторила личный антирекорд, проиграв Испании со счётом 1:6 

Чемпионат.com 7 минут назад
Сборная Аргентины крупно проиграла Испании в товарищеском матче. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Подопечные Хорхе Сампаоли повторили наихудший результат за всю историю команды, в третий раз уступив со счётом 1:6, отмечает Gracenote Live. В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009 году — Боливия.
Напомним, на чемпионате мира — 2018 в России сборная Аргентины сыграет в группе с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.
Чемпионат.com: последние новости
Германия – Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 Англия – Италия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 Головин: неприятно осознавать, что вторую игру подряд Россия пропускает три мяча
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции156
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение