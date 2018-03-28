Лопетеги: «Испания — фаворит ЧМ-2018? Мы начнем турнир, имея 0 очков»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу над Аргентиной (6:1) в контрольном матче, а также оценил щансы своей команды на ЧМ-2018.

"Это потрясающий результат против великолепной команды, которая играла в финале последнего чемпионата мира и в двух финалах Кубка Америки. Конечно, у них отсутствовали важные игроки.

Испания — фаворит чемпионата мира? Если люди говорят так, это хорошо. Значит, мои парни заслужили такие разговоры своими выступлениями. Но мы начнем чемпионат с нулем очков, мы еще ничего не выиграли", — приводит слова Лопетеги Cadena Cope.