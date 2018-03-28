Баскетболистка Завьялова: никому не отдам своего места в сборной России

Баскетболистка «Казаночки» и женской сборной России Виктория Завьялова заявила о намерении сохранить за собой место в основной составе национальной команды. "Буду доказывать, что это — мое место в сборной, и я его никому не отдам. Для этого мне надо постоянно совершенствоваться и играть важную роль в своем клубе", — цитирует Завьялову газета «Известия» Ранее генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Светлана Абросимова сообщила, что американка Джамирра Фолкнер будет вызвана в состав национальной команды на первый групповой этап квалификации Евробаскета-2019.