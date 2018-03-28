Сборная России проиграла Франции в контрольном матче 

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Дубль на счету Килиана Мбаппе (на 40-й и 83-й минуте). Третий гол забил Поль Погба. Единственный мяч за россиян отыграл Федор Смолов (68-я).
23 марта сборная России в Москве проиграла Бразилии со счетом 0:3. Ранее Франция потерпела поражение от Колумбии (2:3). Матч в Петербурге начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове. Футболисты сборной России играли в траурных повязках.
Спасибо вам за теплую, искреннюю поддержку, друзья! #вместемыкоманда pic.twitter.com/OPIrWk3qrq
— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.
Как ранее писал «ФедералПресс», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил неудачу команды в матче с бразильцами.