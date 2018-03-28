Юный нижегородец стал чемпионом мира по хоккею с мячом

Юный нижегородец Леонид Афанасьев стал чемпионом мира по хоккею с мячом, в котором участвовали игроки не старше 15 лет.

Как сообщает пресс-служба нижегородского «Старта», воспитанник ДЮЦ «Сормово» выступил в составе сборной России, которая одержала на турнире пять побед в пяти матчах.

На групповом этапе россияне обыграли сборные США — 14:0, Швеции — 5:1 и Финляндии — 7:1. В полуфинале российская сборная разгромила американцев 12:0, а 24 марта в финальном матче вновь последовала довольно убедительная победа над Швецией — 5:2.

Леонид Афанасьев, выступавший на позиции нападающего, отметился тремя голевыми передачами.

Напомним, нижегородский «Старт-2» стал четвертым в финале Суперлиги.