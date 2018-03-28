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Юный нижегородец стал чемпионом мира по хоккею с мячом
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Юный нижегородец стал чемпионом мира по хоккею с мячом 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Юный нижегородец Леонид Афанасьев стал чемпионом мира по хоккею с мячом, в котором участвовали игроки не старше 15 лет.
Как сообщает пресс-служба нижегородского «Старта», воспитанник ДЮЦ «Сормово» выступил в составе сборной России, которая одержала на турнире пять побед в пяти матчах.
На групповом этапе россияне обыграли сборные США — 14:0, Швеции — 5:1 и Финляндии — 7:1. В полуфинале российская сборная разгромила американцев 12:0, а 24 марта в финальном матче вновь последовала довольно убедительная победа над Швецией — 5:2.
Леонид Афанасьев, выступавший на позиции нападающего, отметился тремя голевыми передачами.
Напомним, нижегородский «Старт-2» стал четвертым в финале Суперлиги.
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