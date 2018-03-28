Дмитрий Кириченко: «Австрия и Турция ближе по уровню к тем соперникам, что будут у нас в группе» 

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что перспективы нашей команды на чемпионате мира станут ясны только после товарищеских матчей с командами Австрии и Турции. По мнению специалиста, в проигранных встречах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3) можно найти позитивные моменты.
— Россия почти на равных отыграла первый тайм с Бразилией и первые полчаса с Францией, — цитируют "Известия" Кириченко. — Потом последовали провалы, но избежать этого с такими противниками сложно. Хорошо, что мы проверили себя на таком уровне. Теперь перед стартом мундиаля важно весной и летом отработать взаимодействия в матчах с Австрией и Турцией. Эти соперники уже сопоставимы по уровню с теми, что будут в нашей группе на турнире. Именно после этих матчей станут окончательно ясны наши перспективы.