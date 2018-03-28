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Сборная Хорватии благодаря голу Ракитича победила команду Мексики
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Сборная Хорватии благодаря голу Ракитича победила команду Мексики 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
В американском Арлингтоне завершился товарищеский матч между сборными Мексики и Хорватии. Хорваты добились победы со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Ракитича, который он забил на 62-й минуте.
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