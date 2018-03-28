Сборная Хорватии благодаря голу Ракитича победила команду Мексики

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Денис Черышев: "Хорошо забил Федя, надеюсь, это не последний его гол таким командам"

Аргентина в третий раз проиграла со счетом 1:6

Денис Черышев - о бойкоте стран ЧМ: "Не обращаем внимание на это"