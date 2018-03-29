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Юниорская сборная России вновь обыграла команду Латвии
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Юниорская сборная России вновь обыграла команду Латвии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Хоккеисты юниорской сборной России U18 во втором выставочном матче с командой Латвии U18 вновь одержали победу, матч завершился со счётом 3:2. В первой игре российская национальная команда победила более уверенно — 4:0.
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