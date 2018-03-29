Юниорская сборная России вновь обыграла команду Латвии

Хоккеисты юниорской сборной России U18 во втором выставочном матче с командой Латвии U18 вновь одержали победу, матч завершился со счётом 3:2. В первой игре российская национальная команда победила более уверенно — 4:0.