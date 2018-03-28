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Роберто Карлос определил фаворитов чемпионата мира в России
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Роберто Карлос определил фаворитов чемпионата мира в России 

Советский спорт 1 час назад
«Сборные Германии, Испании и Франции — фавориты чемпионата мира, не Бразилия. Раньше, когда команды играли против Бразилии, они задавались вопросом, а смогут ли победить? Сегодня они спрашивают, сможет ли выиграть Бразилия у того или иного соперника?», — приводит слова Карлоса AS.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Бразильцы на групповом этапе сыграют с командами: Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, «Спартак-Арена»).
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