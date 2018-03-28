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Оле, оле, оле, Россия, вперед!
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Оле, оле, оле, Россия, вперед! 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Накануне вечером на стадионе в Санкт-Петербурге прошёл товарищеский матч между сборными России и Франции. Действующие вице-чемпионы Европы выиграли со счётом 3:1, однако, команда России продемонстрировала достойную игру: были реализованы опасные моменты возле ворот соперника и атакующий характер поединка. Когда снова будем болеть за наших? Товарищеский матч с австрийцами на домашнем стадионе последних Тиволи Штадион Тироль в Инсбруке состоится 30 мая 2018 года. Верим, у нашей сборной будет время подготовиться!
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