Оле, оле, оле, Россия, вперед!

Накануне вечером на стадионе в Санкт-Петербурге прошёл товарищеский матч между сборными России и Франции. Действующие вице-чемпионы Европы выиграли со счётом 3:1, однако, команда России продемонстрировала достойную игру: были реализованы опасные моменты возле ворот соперника и атакующий характер поединка. Когда снова будем болеть за наших? Товарищеский матч с австрийцами на домашнем стадионе последних Тиволи Штадион Тироль в Инсбруке состоится 30 мая 2018 года. Верим, у нашей сборной будет время подготовиться!