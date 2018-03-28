Серхио Рамос: Сборная Испании не будет заранее присуждать себе победу на ЧМ-2018

Как мы им проиграли?! Испания уничтожила Аргентину, забив в Мадриде 6 голов

Испанцы разгромили Аргентину в товарищеском матче — 6:1.

«Каждый игрок команды будет сохранять спокойствие, никто не будет заранее присуждать себе победу на чемпионате мира. Аргентина — отличная команда, и она очень сильна, что было видно по первому тайму. Но мы знали, как вести игру, и хорошо справились со своей задачей. Мы помнили результат нашей последней встречи с ними, когда мы проиграли 1:4, и хотели исправиться», — цитирует Рамоса Cadena Cope.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Испании на групповом этапе сыграет с командами: Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).