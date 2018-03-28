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Серхио Рамос: Сборная Испании не будет заранее присуждать себе победу на ЧМ-2018
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Серхио Рамос: Сборная Испании не будет заранее присуждать себе победу на ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
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Испанцы разгромили Аргентину в товарищеском матче — 6:1.
«Каждый игрок команды будет сохранять спокойствие, никто не будет заранее присуждать себе победу на чемпионате мира. Аргентина — отличная команда, и она очень сильна, что было видно по первому тайму. Но мы знали, как вести игру, и хорошо справились со своей задачей. Мы помнили результат нашей последней встречи с ними, когда мы проиграли 1:4, и хотели исправиться», — цитирует Рамоса Cadena Cope.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Испании на групповом этапе сыграет с командами: Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).
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