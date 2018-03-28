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Вратарь забросил мяч в собственные ворота и принес победу сопернику
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Вратарь забросил мяч в собственные ворота и принес победу сопернику 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Голкипер эфиопского футбольного клуба «Велвало» забросил мяч в собственные ворота в матче национального чемпионата с «Фасил Кенема». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Positively Ethiopian.
После затяжной атаки соперника мяч оказался в руках и вратаря «Велвало». Он попытался быстро ввести его в игру, но ошибся и записал на свой счет автогол. Он остался единственным в матче и принес «Фасил Кенема» победу.
После 16 туров чемпионата Эфиопии «Фасил Кенема» с 25 очками занимает пятое место в таблице, «Велвало» с 16 очками располагается на 13-й строчке.
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