Вратарь забросил мяч в собственные ворота и принес победу сопернику

Голкипер эфиопского футбольного клуба «Велвало» забросил мяч в собственные ворота в матче национального чемпионата с «Фасил Кенема». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Positively Ethiopian.

После затяжной атаки соперника мяч оказался в руках и вратаря «Велвало». Он попытался быстро ввести его в игру, но ошибся и записал на свой счет автогол. Он остался единственным в матче и принес «Фасил Кенема» победу.

После 16 туров чемпионата Эфиопии «Фасил Кенема» с 25 очками занимает пятое место в таблице, «Велвало» с 16 очками располагается на 13-й строчке.