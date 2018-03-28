Гамула: уверен в сборной России, наша команда может дойти до 1/4 финала ЧМ-2018

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира–2018, который пройдёт в России летом.

«Не хочется поливать сейчас грязью нашу команду, наоборот, ребят надо поддержать. Я хочу, чтобы сборная хорошо сыграла на чемпионате мира, но пока у неё не получается показывать футбол высокого уровня. На это есть причины. Ещё есть время всё поменять. Хорошо, что мы играем против сильных соперников. И для них, и для тренерского штаба. Нужно выкладываться на 200% и приносить результат.