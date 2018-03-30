Ещё
Игроки «Торпедо» провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки «Торпедо» провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР 

Чемпионат.com 56 минут назад
Игроки «Торпедо» Владимир Галузин и Геннадий Столяров провели мастер-класс для самых юных воспитанников СДЮШОР «Торпедо».
В ходе часовой тренировки во Дворце спорта имени В. Коноваленко хоккеисты нижегородской команды КХЛ показали упражнения на развитие важных спортивных навыков. По окончании мастер-класса юные спортсмены получили возможность пообщаться и сфотографироваться с игроками клуба.
«Сказать, что для мальчишек сегодняшний мастер-класс — большое событие, — это ничего не сказать! Ребята занимаются с большим желанием, смотрят горящими глазами на профессионалов, перенимая у них технику катания, паса и броска», — поделился своими эмоциями тренер команды «Торпедо» 2011 года рождения Владислав Белозёрцев.
«Понимаю, как это важно для детей, потому что я сам, будучи юным спортсменом, с открытым ртом смотрел на профессионалов, которые приходили на наши тренировки. Это полезно для детей и для нас, у всех поднимается настроение», — отметил капитан «Торпедо» Геннадий Столяров.
«Дети получили колоссальный заряд эмоций. У них всё ещё впереди, главное — продолжать работать на тренировках!» — подытожил мастер-класс нападающий Владимир Галузин.
Это неполный текст новости
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России U17 крупно обыграла сборную Латвии U18 в выставочном матче Форвард «Лады» Зернов вызван в олимпийскую сборную России Патрик Кейн не исключил, что сыграет за сборную США на ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских футболистов оставили без кальяна2
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Резцова недовольна происходящим в СБР
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение