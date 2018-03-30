Игроки «Торпедо» провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР

Игроки «Торпедо» Владимир Галузин и Геннадий Столяров провели мастер-класс для самых юных воспитанников СДЮШОР «Торпедо».

В ходе часовой тренировки во Дворце спорта имени В. Коноваленко хоккеисты нижегородской команды КХЛ показали упражнения на развитие важных спортивных навыков. По окончании мастер-класса юные спортсмены получили возможность пообщаться и сфотографироваться с игроками клуба.

«Сказать, что для мальчишек сегодняшний мастер-класс — большое событие, — это ничего не сказать! Ребята занимаются с большим желанием, смотрят горящими глазами на профессионалов, перенимая у них технику катания, паса и броска», — поделился своими эмоциями тренер команды «Торпедо» 2011 года рождения Владислав Белозёрцев.

«Понимаю, как это важно для детей, потому что я сам, будучи юным спортсменом, с открытым ртом смотрел на профессионалов, которые приходили на наши тренировки. Это полезно для детей и для нас, у всех поднимается настроение», — отметил капитан «Торпедо» Геннадий Столяров.

«Дети получили колоссальный заряд эмоций. У них всё ещё впереди, главное — продолжать работать на тренировках!» — подытожил мастер-класс нападающий Владимир Галузин.

Это неполный текст новости