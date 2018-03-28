Ари: Сборная России должна чаще доводить мяч до Смолова 

— Вы наверняка смотрели последние матчи сборной России протии Бразилии и Франции. У команды все плохо?
— Ребятам было очень тяжело, все-таки они встречались с фаворитами чемпионата мира. Во втором матче Россия выглядела получше, это очевидно.
В любом случае, матчи с такими сильными соперниками полезны. Теперь будет проще на самом турнире, не нужно будет привыкать к высокому уровню. Команда попала в непростую группу, но я искренне верю, что выйти из нее вполне реально.
— Александр Кокорин травмирован, Артема Дзюбу в сборную не вызывают. Чистых форвардов в распоряжении Черчесова по сути двое — Смолов и Антон Заболотный. Не маловато? — Смолов — самый сильный нападающий не только сборной, но и всего чемпионата России! Он забил Франции отличный гол, но до Федора надо чаще доводить мяч. Пока партнеры мало на него играют, не создают моменты. В игре с Бразилией это особенно бросалось в глаза.
Понимаю, что найти передачей нападающего, особенно в матчах против топовых команд, сложно. Так что тренеру предстоит серьезная работа. Повторюсь, нужно больше обостряющих передач, быстрых и точных. Таких, какую на Смолова отдал Игорь Смольников.