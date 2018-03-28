Ари: Сборная России должна чаще доводить мяч до Смолова

— Вы наверняка смотрели последние матчи сборной России протии Бразилии и Франции. У команды все плохо?

— Ребятам было очень тяжело, все-таки они встречались с фаворитами чемпионата мира. Во втором матче Россия выглядела получше, это очевидно.

В любом случае, матчи с такими сильными соперниками полезны. Теперь будет проще на самом турнире, не нужно будет привыкать к высокому уровню. Команда попала в непростую группу, но я искренне верю, что выйти из нее вполне реально.

Александр Кокорин травмирован, Артема Дзюбу в сборную не вызывают. Чистых форвардов в распоряжении Черчесова по сути двое — Смолов и Антон Заболотный . Не маловато? — Смолов — самый сильный нападающий не только сборной, но и всего чемпионата России! Он забил Франции отличный гол, но до Федора надо чаще доводить мяч. Пока партнеры мало на него играют, не создают моменты. В игре с Бразилией это особенно бросалось в глаза.