Александр Бубнов: Ари помог бы сборной России. Это слабейшая команда в истории

Напомним, подопечные Станислава Черчесова уступили в Москве команде Бразилии (0:3), а через три дня проиграли в Санкт-Петербурге сборной Франции (1:3).

"Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам, это действительно так.

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При этом с французами мы сыграли более качественно, чем с бразильцами. Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова.

Лучшим был Головин. А вот Дзагоев и Ерохин провалились. Не блистал и Алексей Миранчук . Если честно, то я не видел ни одной хорошей игры от Александра Ерохина в сборной. Он всегда незаметен, малоэффективен. Очередной неудачный матч провёл и Нойштедтер . Сколько бы ему шансов ни давали, он их не использует, по сути, ошибается в каждом матче.

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Иностранцы в сборной? Если игрок действительно хорошего уровня и у него есть паспорт РФ, то не вижу причин не вызвать его. Натурализовали Рауша, Нойштедтера, Фернандеса, Гилерме… Ари? Я не вижу в этом проблем. Ари бы очень помог сборной России, я уже не говорю о Луисе Адриано