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Егор Евдокимов: «Сунгуль» опасен втройне, потому что борется за плей-офф"
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Егор Евдокимов: «Сунгуль» опасен втройне, потому что борется за плей-офф" 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
В своем заключительном домашнем матче регулярного чемпионата России гандбольный "Спартак" сыграет против команды «Сунгуль» из города Снежинск. На сегодняшний день красно-белые продолжают борьбу за 1-е место в регулярном чемпионате, а «Сунгуль» пытается пробиться в плей-офф.
Воспитанник гандбольный школы Снежинска, линейный «Спартака», Егор Евдокимов поделился своим мнением о предстоящем матче.
— «Сунгуль» — команда с хорошими традициями, которая всегда славилась своими воспитанниками, — рассказывает Евдокимов. — Там отличный тренерский штаб. Сергей Анатольевич Тяктев, наставник команды — мой первый тренер, которому я очень благодарен за полученные навыки и знания.
Если судить по первому матчу, победа в котором далась нам нелегко, то могу сказать, что важнее всего для нас — хорошо начать встречу в защите. В большинстве последних матчей это сделать не удавалось. «Сунгуль» — это соперник, который играет по-хорошему нагло, прекрасно используя дальние броски. Никому не советую делать выводы о сопернике только по результатам просмотра турнирной таблицы. Команды, которые борются за место в плей-офф, опасны втройне.
Встреча «Спартак» — «Сунгуль» пройдет 31 марта в СФОК «Кунцево» и начнется в 16.00. (Антон ХАЛИЗОВ)
Василий ПОНОМАРЕВ
Егор ЕВДОКИМОВ.
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