Леонид Слуцкий: «Сила сборной России в том, что в команде играют футболисты одного уровня»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что у России хорошие шансы на выход из группы на чемпионате мира-2018. Специалист также добавил, что россияне могут компенсировать мастерство эмоциями.

— Все хозяева чемпионата мира имеют преимущество, потому что играют дома, — цитирует The Set Pieces Слуцкого. — Россия может компенсировать мастерство эмоциями. У России очень хорошие шансы на выход из группы. Сила россиян в том, что в команде играют футболисты одного уровня. Например, у Египта игроки разного уровня. У России больше стабильности.