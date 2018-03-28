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Леонид Слуцкий: «Сила сборной России в том, что в команде играют футболисты одного уровня»
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Леонид Слуцкий: «Сила сборной России в том, что в команде играют футболисты одного уровня» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что у России хорошие шансы на выход из группы на чемпионате мира-2018. Специалист также добавил, что россияне могут компенсировать мастерство эмоциями.
— Все хозяева чемпионата мира имеют преимущество, потому что играют дома, — цитирует The Set Pieces Слуцкого. — Россия может компенсировать мастерство эмоциями. У России очень хорошие шансы на выход из группы. Сила россиян в том, что в команде играют футболисты одного уровня. Например, у Египта игроки разного уровня. У России больше стабильности.
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