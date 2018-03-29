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Мостовой готов вернуться в сборную России и сыграть против Саудовской Аравии в обороне
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Мостовой готов вернуться в сборную России и сыграть против Саудовской Аравии в обороне 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший капитан сборной России Александр Мостовой, который завершил игровую карьеру в 2005 году, заявил, что готов вновь выйти на поле и сыграть за сборную России на чемпионате мира в матче против Саудовской Аравии.
На вопрос корреспондента «Спорт FM» о проблемах команды Станислава Черчесова в центре обороны, бывший полузащитник заявил, что он сам мог бы сыграть центрального защитника.
«С Саудовской Аравией нашей сборной можно играть с одним центральным защитником. А еще можно взять и вызвать на этот матч меня и поставить в защиту. От меня ни один саудит не убежит» — заявил Мостовой.
Напомним, матч-открытие чемпионата мира 2018 между сборными России и Саудовской Аравии состоится в Москве 14 июня.
Новости чемпионата мира по футболу: Известный комментатор рассказал, почему команда Черчесова проигрывает.
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