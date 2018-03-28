Мостовой: «Меня можно взять в сборную России, от меня ни один саудит не убежит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что он мог бы успешно сыграть в обороне российской сборной в матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии.

"С Саудовской Аравией нашей сборной можно играть с одним центральным защитником. А ещё можно взять и вызвать на этот матч меня и поставить в защиту. От меня ни один саудит не убежит", — приводят слова Мостового российские СМИ.

Напомним, что сборная России пропустила шесть мячей в двух последних товарищеских матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).