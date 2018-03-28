Непомнящий: игроки сборной России эмоционально и физически выхолощены 

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о перспективах сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018 в интервью "Газете.Ru".
"Сегодня слышал в новостях, что Станислав Черчесов, прощаясь с игроками, пожелал им успехов в своих клубах. Конечно, здесь непростая ситуация. На чемпионате мира, особенно в первых матчах, команды-фавориты испытывают большие сложности. Это связано с тем, что, например, английский и испанский чемпионаты требуют больших энергозатрат, Лига чемпионов… А пауза между финалом Лиги чемпионов и чемпионатом мира совсем небольшая", — заявил тренер.
Непомнящий также отметил, что, если тренеры сборной России разрешат задачу по тактически правильной тренировке, то результаты будут успешными.
"Игроки эмоционально и физически выхолощены, и тренерам нужно их подготовить в функциональном и тактическим плане. Вот насколько удастся нашему штабу решить эту задачу к первым двум матчам — у нас тоже упорная борьба в чемпионате между четырьмя-пятью командами, где собраны основные представители сборной, — настолько и будут у нас хорошие перспективы", — добавил он.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал шансы сборной России на чемпионате мира.