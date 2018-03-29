Денис Черышев: Нам нужно сосредоточиться на матчах группового этапа ЧМ

"Известия". «У сборной России были непростые соперники и не самые лучшие результаты. Однако, я думаю, что нужно учиться на тех ошибках, которые мы допустили в этих двух матчах. Нам необходимо извлечь опыт и улучшать свою игру. Бразилия и Франция — одни из сильнейших сборных в мире. Нужно много и усердно работать, чтобы научиться обыгрывать таких соперников. Шансы на чемпионате мира? Нам нужно сосредоточиться на матчах группового этапа. Надеюсь, Россия сможет выйти из своей группы. Только после этого можно будет рассуждать о том, до какой стадии мы сможем дойти и какие у нас перспективы. Однозначно, мне нужно хорошо показывать себя в составе „Вильярреала“ в чемпионате Испании, чтобы меня и дальше вызывали в сборную. Конечно, для меня сейчас это очень важно», — передают слова Черышева

Согласны ли вы, что в матче против сборной Франции российская команда сделала шаг вперед по сравнению с тем, что было в игре с Бразилией?