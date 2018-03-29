Ещё
Эрве Ренар: «Думал, что Испания выпустила на поле против Аргентины 12 или 13 игроков»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрве Ренар: «Думал, что Испания выпустила на поле против Аргентины 12 или 13 игроков» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар признался, что был поражен победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 6:1 в товарищеском матче. Испанцы станут соперниками Марокко в группе на ЧМ-2018.
— После игры я захотел посмотреть состав сборной Испании, — цитирует A Bola Ренара. — Было интересно, 12 или 13 человек на поле выпустили испанцы. Но лучше об этом не думать — начинает болеть голова. Все и так прекрасно знают качество сборной Испании. Она едет на турнир, чтобы стать чемпионом мира. Это великолепная команда.
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия - Франция. Мбаппе открыл счет - виноваты Ерохин, Гранат и Нойштедтер AFP: "Наш фотограф слышал, как ухали Дембеле" Леонид Слуцкий: "Сила сборной России в том, что в команде играют футболисты одного уровня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю39
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба пожелал Уткину выздоровления2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ11
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение