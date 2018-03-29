Эрве Ренар: «Думал, что Испания выпустила на поле против Аргентины 12 или 13 игроков»

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар признался, что был поражен победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 6:1 в товарищеском матче. Испанцы станут соперниками Марокко в группе на ЧМ-2018.

— После игры я захотел посмотреть состав сборной Испании, — цитирует A Bola Ренара. — Было интересно, 12 или 13 человек на поле выпустили испанцы. Но лучше об этом не думать — начинает болеть голова. Все и так прекрасно знают качество сборной Испании. Она едет на турнир, чтобы стать чемпионом мира. Это великолепная команда.